Verdachte moedermoord verplicht bij zitting

Dat zei de rechter maandag. Tot nu toe is Ton L. niet verschenen tijdens de inleidende zittingen in de Haagse rechtbank.

Doodsoorzaak

De behandeling van de zaak staat op 14 oktober gepland, maar het onderzoek naar de dood van de 79-jarige vrouw uit Delft is nog niet helemaal afgerond. De officier van justitie wil daarom een kleine slag om de arm houden.

Er moet onder meer nog met de patholoog gesproken worden over de doodsoorzaak van de vrouw. Door de staat van haar lichaam kon namelijk geen doodsoorzaak worden vastgesteld.

Heinenoord

Baartmans was sinds 23 september vermist. Ze had die dag haar man bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Vanuit het verpleeghuis stapte de vrouw, die slecht ter been is, bij iemand in een zwarte auto. Sindsdien ontbrak elk spoor.

Een week later werd haar oudste zoon aangehouden. Het lichaam van de 79-jarige vrouw werd pas begin november gevonden in de bossen in Heinenoord.

De advocaat van L. laat weten dat hij een verklaring heeft afgelegd, maar meer kan hij er niet over vertellen.