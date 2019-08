Duizenden Rotterdammers eisen betere vuilophaling

De druppel was volgens Stronks de reactie van de gemeente dat het de schuld van de Rotterdammers zélf is dat het vaak zo'n zootje is rond ondergrondse afvalcontainers. "Iedereen heeft restafval. We willen het echt alleen maar kwijt in een container en als daar plek in is gaat het over het algemeen wel goed", zegt Stronks.

"De gemeente moet gewoon zijn taak doen in de zin van dat er plek is in de containers en dat die geleegd worden. Als dat niet op orde is, kunnen wij als burgers ook onze verantwoordelijkheid niet nemen."

Volgens Stronks heeft de aandacht voor de petitie er inmiddels al voor gezorgd dat er vaker vuilnis wordt opgehaald in zijn wijk, Delfshaven.

De komende tijd wil hij inventariseren hoe het in de rest van Rotterdam gaat. Volgende maand worden de handtekeningen aangeboden aan de wethouder.