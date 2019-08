Cricket: Titel binnen handbereik voor Excelsior’20

Nog één overwinning heeft Excelsior’20 nodig om zich voor de twaalfde keer in de geschiedenis kampioen van Nederland te mogen noemen. De Schiedamse cricketclub versloeg zondag HBS en is daardoor met nog drie duels te gaan bijna niet meer te achterhalen.

Excelsior’20 gaat komende zondag in Amsterdam op bezoek bij Dosti en winst volstaat voor de derde titel in vier jaar. Tegen HBS kwamen de Schiedammers aan bat tot een modaal aantal van 169 runs (all out). De bezoekers bleven daarna door goed bowlen van Excelsior steken op 107 runs (all out).

De derby Sparta-VOC werd een prooi voor de thuisclub. De Capellenaren begonnen aan bat en noteerden 205 runs (6 out/44 overs). Het Rotterdamse VOC hield het bij 149 all out. Het duel lag enige tijd stil, omdat VOC-er Dirk van Baren onwel werd. Na onderzoek in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis.

Door de zege op VOC deed Sparta goede zaken in de strijd tegen degradatie. De rood-witten staan nog altijd op de voorlaatste plaats met een voorsprong van drie punten (en een wedstrijd minder gespeeld) dan Quick Haag. Volgende week staan de degradatie-kandidaten in Den Haag tegenover elkaar.