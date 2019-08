Weer en wind van groot belang voor surfkamp Goeree-Overflakkee

Zo'n dertig jongeren tussen de tien en zestien jaar oud staan maandag te popelen om het water in te gaan. Ze zijn sinds zondagavond op surfkamp op Goeree-Overflakkee, om bij surfschool Natural High in Ouddorp de kneepjes van het kite-, golf- of windsurfen te leren.

De jongeren en begeleiders verblijven in een tentenkamp op vakantiepark Port Zélande. In één grote gezamenlijke tent komt de groep samen voor ontbijt, diner of spelletjes. De Noordzee, Brouwersdam en Grevelingenmeer zijn de plekken waar het golfsurfen (op alleen een surfplank), kitesurfen (op kleine surfplank met een soort vlieger) of windsurfen (op surfplank met zeil) wordt uitgeoefend.

Volgeboekt

"Het is eigenlijk alle weken volgeboekt hier", vertelt Ton Hebing over de surfcamps. "Voor de ouders is het misschien ook wel even lekker, zo'n weekje zonder kinderen. En wij vinden het fantastisch om met de kids bezig zijn. Dat is dus een win-win situatie."

Het materiaal dat de jongeren nodig hebben voor het surfen, zoals kiteboards en wetsuits, wordt allemaal aangeleverd door Natural High. De kinderen hoeven zo alleen de spullen mee te nemen die ze normaliter ook meenemen als ze op vakantie gaan. En bij een kampweek hoort uiteraard een corveerooster, dus ontkomen de jongeren niet aan de afwas.

Wind

De jongeren konden voorafgaand aan het kamp aangeven of ze willen golfsurfen, kitesurfen of windsurfen. Op basis daarvan is de groep onderverdeeld in kleinere groepen. Doordat de wind maandag niet vanuit de goede richting komt, wordt echter niet door iedereen gesurft. De ene groep is gaan golfsurfen, maar de kitesurfers moeten uitwijken naar de waterjump, een soort schans, bij de Brouwersdam.

Het komt regelmatig voor dat het kampprogramma opeens omgegooid moet worden vanwege het weer. "De kids willen daar altijd wel meewerken, zolang het leuk is voor ze en het iets met water te maken heeft", zegt begeleider Ramon Hagendoorn. Naast alternatieven als de waterjump, worden dan bijvoorbeeld op het strand activiteiten gedaan. "Zo is er altijd iets te doen. Tenzij het stormt of onweert, dan gooien we de handdoek in de ring", zegt begeleider Martijn Läkamp.

'Best moeilijk'

De 14-jarige Beer uit Heemstede zocht het surfkamp zelf uit. "Ik zat alleen maar op de bank, dus toen zeiden mijn ouders dat ik iets nuttigs moest gaan doen. Ik wil graag kiten en dit leek me een heel leuk kamp. Dit wordt de eerste keer, het lijkt me best moeilijk. Ik hoop dat ik het hier goed ga leren en het een beetje onder de knie krijg."

De jongeren zijn tot en met vrijdagmiddag op kamp. Tijd genoeg dus om wat vaardigheden aan te leren, mits het weer meezit. "We zijn het liefst de hele dag bezig met kitesurfen", zegt Läkamp. "Maar het is echt een Nederlandse zomer, we moeten per minuut kijken wat er gebeurt."