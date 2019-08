Robin van Galen te gast in FC Rijnmond

Robin van Galen is maandag te gast in FC Rijnmond. De succesvolle waterpolocoach is inmiddels een jaar bestuurslid van Excelsior en al een leven lang Feyenoord-supporter. Samen met Emile Schelvis en Sinclair Bischop bespreekt presentator Peter van Drunen het afgelopen voetbalweekend.

In FC Rijnmond reageert Jaap Stam op de teleurstellende competitiestart van zijn elftal en is Foppe de Haan zeer uitgesproken over Sam Larsson. Natuurlijk bespreken we ook de geweldige competitiestart van Sparta en staan we stil bij het openingsweekend in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Rijnmond begint rond 17.15 uur en wordt ieder uur herhaald.