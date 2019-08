De politie heeft de bewoner van een huis aan de Schoenerstraat in Dordrecht opgepakt na een brand in zijn woning.

De man belde midden in de nacht van zaterdag op zondag dat hij buiten voor het brandende huis stond. De brandweer rukte snel uit en bluste de brand.

Volgens de politie bleek later uit onderzoek dat de brand was aangestoken. De bewoner is daarop aangehouden.

Buurtbewoners zeggen dat er een ruzie aan de brand voorafging, maar dat kan de politie niet bevestigen.