Witwasser 'per ongeluk' gepakt tijdens klopjacht op overvaller

Een klopjacht in Rotterdam leverde zondagavond niet de verdachte van een overval op, maar wel 'per ongeluk' een witwasser. In zijn auto vonden agenten meer dan 20 duizend euro.

Rond 20:30 uur belde een medewerker de politie dat zijn broodjeszaak aan de Teilingerstraat net was overvallen. Een gemaskerde man met een mes was er met wat contant geld vandoor gegaan richting de Noordsingel.

Een groot aantal agenten begon een onderzoek in de omgeving. Toen ze een man in een auto zagen stappen en hem wilden controleren, stapte hij snel weer uit en ging er rennend vandoor.

De man is na een achtervolging aangehouden. In zijn auto vonden agenten meerdere geldpakketten. Het ging om meer dan 20.000 euro. De 31-jarige Rotterdammer is aangehouden voor witwassen. De dader van de overval is niet meer gevonden.