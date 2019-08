Foppe de Haan over Sam Larsson bij Feyenoord: 'Wil hij de top wel bereiken?'

Sam Larsson kende een ongelukkig weerzien met zijn oude club Heerenveen. De buitenspeler was met zijn huidige club Feyenoord op bezoek in Friesland, maar kwam nauwelijks in het spel voor. ''Wil hij de top wel echt bereiken?'', vraagt zijn oud-trainer Foppe de Haan zich af.

Creatief is het eerste woord dat er bij De Haan naar boven komt als hij aan Larsson denkt. ''Maar hij had moeite om de hele wedstrijd in beeld te blijven. Dat moest hij verbeteren en ik heb het idee dat het wel beter gaat. Bij Heerenveen was de druk minder groot. Hij had fantastische acties, geweldige passeerbewegingen en één-tweetjes met de spits. En hij kon ook een goal maken.''

Deze kwaliteiten kwamen er echter niet elke week uit. ''Sam moest meer een kerel worden. Hij heeft fysiek te weinig aan zichzelf gedaan. Dat vond ik echt'', aldus De Haan, die met een voorbeeld uit het seizoen 2015/2016 komt. ''Ik liet beelden zien van een test die ze bij Fiorentina deden. Sam kwam nog niet eens tot de helft van de kwaliteiten van de spelers daar. Als hij daar heen zou gaan, zou hij twee jaar nodig hebben om dat niveau te krijgen. Hij kon zichzelf niet pijn doen. Ik hoop dat hij dat doet, want dan wordt hij een fanatische speler.''

Bij de broek pakken

De inmiddels gepensioneerde trainer weet nog hoe hij de Zweed moest aanpakken. ''Je moet hem elke dag bij z'n broek pakken. Hier: even een blokje krachttraining. Wil hij de top halen, dan heeft hij dat echt nodig. Maar wíl hij dat? Willen is vaak kunnen, maar het houdt natuurlijk wel een keer op.''

''Ik heb hem als voorbeeld Ruud van Nistelrooij voorgehouden. Die was daar fantastisch in. Die wilde de beste spits van Europa worden. We maakten met de trainers een plan en daar ging 'ie. Dat was onvoorstelbaar. Soms was hij zo moe en dan vroeg hij of hij zaterdag wel zou kunnen spelen. Maar daar moest hij dan even doorheen. Zo word je capaciteit en kwaliteit groter en kun je dus ook veel meer.''



