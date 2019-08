Zeezwemles om hoge golven en stroming te trotseren

Bij het zwemmen in zee liggen veel gevaren op de loer. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met eb en vloed, de temperatuur varieert en (hoge) golven maken het zwemmen er niet gemakkelijker op. Bij Beachclub Natural High in Ouddorp worden zeezwemlessen gegeven, om optimaal met deze omstandigheden om te kunnen gaan.

Seb, Frank en Julia zijn tussen de zes en acht jaar oud en gaan maandagmiddag op voor hun zeezwemdiploma. Instructeur Joeri van Wallenburg begeleidt en beoordeelt het drietal.

"We hebben eerst twee testjes gedaan: tegen de stroming in zwemmen en de adem inhouden onder water", legt Joeri uit. Op die onderdelen haalden de kinderen allemaal goud. Later staat nog minimaal twee minuten onafgebroken zwemmen en een stukje parcours op het programma.

"Het is wel anders met de golven", zegt de 8-jarige Julia. "Het water is zout en er is stroming." Desondanks gaat het haar en de andere kinderen goed af om in de zee te zwemmen. "Ze hebben het zwemmen 3,5 minuut onafgebroken volgehouden; dat is anderhalve minuut langer dan het minimum", zegt instructeur Joeri.

Elke dag is anders

Leren zwemmen in de zee is volgens Joeri van groot belang. "Nederland is omringd door heel veel wateren. Kinderen zijn gewend om in een zwembad te zwemmen met vier muren, maar hier is maar één muur en dat is de kant."

De omstandigheden in het water zijn geen dag hetzelfde. "De golven zijn de ene keer anders dan de andere keer, er zijn verschillende stromingen. Als ze daar bewust van zijn, weten hoe ze ermee om moeten gaan en niet in paniek raken kunnen ze veilig in zee zwemmen."

Een tip? "Zorg dat je weet waar de dichtstbijzijnde reddingspost is en zorg dat je weet wat de signalen op de vlaggen betekenen", zegt Joeri. "Weest bewust waar je het strand op gaat en hoe je de reddingspost kan bereiken als er iets aan de hand is. Raak in het water vooral niet in paniek."