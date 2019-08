Hagelstenen tot 2 centimeter in Numansdorp - Foto: Lydia Drost

Een stevige hoosbui met hagel trok maandagmiddag over Numansdorp en omgeving. Er zaten hagelstenen tussen tot wel twee centimeter doorsnee.

De hagelbui duurde niet lang. Of er schade is ontstaan is nog niet duidelijk.



