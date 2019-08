Rechter verbiedt voorlopig sluiting 40 zaken door gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam wilde maandag bijna veertig zaken in Rotterdam sluiten omdat ze eerder dit jaar een gokzuil in hun pand hadden staan. De Rotterdamse voorzieningenrechter heeft die sluiting tegengehouden totdat hij zich woensdag 21 augustus over de kwestie heeft gebogen.

Het is niet de eerste keer dat de rechter zo'n bestuurlijke maatregel dwarsboomt. De gemeenten Amersfoort, Den Bosch en Bergen op Zoom verloren recent een rechtszaak. In alle gevallen vond de rechter dat de gemeenten onvoldoende bewijs hadden dat daadwerkelijk de wet was overtreden met het plaatsen van een gokzuil in de panden.

In de café's en winkels werden eind maart zogenoemde gokzuilen aangetroffen. Volgens Rotterdam en de Kansspelautoriteit (Ksa) wordt er via de apparaten geld witgewassen door het gokken via websites.



De gemeente Rotterdam dreigde in juni al met forse maatregelen. De eigenaren konden toen nog schriftelijk hun verhaal doen. Ook kregen de café-eigenaren onlangs nog een verzoek om als getuige op te treden tegen de eigenaren van de gokzuilen, het bedrijf ARB.



Maandag besloot de gemeente om de zaak - zonder de verdachte bedrijven te horen - door te zetten. Eigenaren van tientallen café's en winkels waren in paniek, omdat de gemeente hen de beslissing van burgemeester Aboutaleb meedeelde. De zaken moesten per direct drie of zes maanden dicht en een aantal dreigde de vergunning voorgoed te verliezen.

"Dit kan toch niet. De burgemeester neemt ons te grazen", reageerde één van de eigenaren verbijsterd. "Dit is alles wat ik heb. Hoe kan ik mijn geld verdienen? Ik heb een gezin te onderhouden."

Een groot deel van de eigenaren van de zaken besloot met exploitant ARB van de gokzuilen (cash converters) naar de rechter te stappen. Die besloot om het kort geding woensdag 21 augustus te houden. Tot de tijd mogen de zaken van de rechter open blijven.