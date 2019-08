Offerfeest van start: uiteraard halal geslacht

Bij islamitische slagers in de regio Rotterdam is het maandag extreem druk door de start van het Offerfeest. Bij een slagerij in Charlois gaat het vlees van 154 schapen over de toonbank.

En uiteraard halal geslacht met de kop van het dier naar het oosten. "Het is de meest pijnloze slachtwijze", zegt Mourad Reyani, eigenaar van Slagerij Islam Centrum.

"Ik ben bezig vanaf vannacht 03:00 uur, toen zijn de lammeren die gisterenmiddag zijn geslacht aangekomen. Met het lossen en snijden zijn we al een tijdje bezig."

40-seconden regel

Vorig jaar werden er in heel Nederland 62 duizend schapen geslacht voor het Offerfeest. Dierenartsen van de NVWA zien toe op het dierenwelzijn. Een dier moet binnen 40 seconden het bewustzijn hebben verloren nadat de halsader is doorgesneden.

"Men schrikt natuurlijk van bloed en alles, maar als je ziet hoe de keuringsdienst NVWA dat hele proces bijhoudt. Dat is nergens zo mooi in de wereld als in Nederland."

Het Offerfeest begon zondagavond en duurt vier dagen. Zo wordt stilgestaan bij de bereidheid van Abraham om ter wille van zijn geloof aan God zijn zoon Isaak te offeren.

Het is volgens Reyani ook een manier om goed te doen voor de omgeving: "Een schaap moet je in drieën verdelen. Een deel is voor jezelf, een deel voor familie en buren en het derde deel is voor de armen."