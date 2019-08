Arco vond grootste muntenschat: 'Hier dromen we allemaal van'

Elk uurtje vrije tijd dat hij heeft, besteedt Arco Hoekman uit Dirksland het liefst met zijn metaaldetector op het land. Hij zoekt naar muntjes, gebruiksvoorwerpen en andere spullen. En niet zonder succes: vorig jaar vond hij de grootste middeleeuwse muntenschat die ooit is gevonden in Nederland.

Net onder de grond lag de schat, naar schatting drieduizend munten. "Gedateerd uit 1305 tot 1525", vertelt Arco. "Dat is goed oud. Een droom voor degene die met een metaaldetector loopt." De schat zat in een aardewerken pot. Zowel de pot als een replica van de inhoud zijn momenteel te bewonderen in het streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. De échte munten liggen opgeborgen in een kluis bij de bank.



"Hier dromen we allemaal van, maar eigenlijk weten we dat we dit nooit gaan vinden." Arco bewees het tegendeel. "Ik vind het leuk dat ik iedereen die deze hobby uitoefent, een sprankje hoop geef."

Geluk

Zijn vondst destijds was eigenlijk een gelukje. Hoewel hij altijd goed onderzoek doet naar de geschiedenis van de akkers en wat erop gestaan heeft, was het die bewuste zomerdag in 2018 eigenlijk niet de bedoeling om deze akker te onderzoeken.

"Ik kwam langs deze akker op de terugweg naar huis, nadat ik eerder die dag niet veel had gevonden. Daar ben ik dan altijd een beetje chagrijnig van. Op dit stukje land had ik een paar dagen daarvoor gelopen, maar de grond werd bewerkt dus ik kon er niet meer op. De week erna was het glad gemaakt en had ik toestemming van de boer. En je ziet het: je doet een mooie vondst."

Toestemming vragen

In zijn hobby geldt sowieso één ongeschreven regel: altijd toestemming vragen aan de eigenaar van de grond of je daar aan de slag mag met de metaaldetector. "Zeker als je een mooie vondst doet, is het belangrijk dat je die toestemming hebt. Dat scheelt een hoop getouwtrek." De vondst is in principe voor de vinder, maar de landeigenaar heeft wel aanspraak op een deel van de opbrengst bij verkoop.

"Ik gun iedereen deze hobby, maar ze moeten zich wel bewustzijn van bepaalde regelgeving", gaat Arco verder. "Je maakt ook afspraken met de boer hoe je het land weer achterlaat. Als je een gaatje hebt gegraven, moet je dat ook weer netjes dichtmaken. Als hij erin stapt en verzwikt zijn enkel, zou ik dat erg zuur vinden."

Ook neemt Arco ook altijd het oud ijzer dat hij op het terrein vindt, mee naar huis. "Daar is de boer ook blij mee: je maakt in principe ook zijn werkgebied schoon." Maar tref je een explosief aan, dan gelden er andere regels. "Je kan ze tegenkomen, dus je moet know-how hebben waar je mee bezig bent. Explosieven moet je kunnen herkennen en zeker niet mee naar huis nemen."

Hoofd leegmaken

Het fijnste aan zijn hobby vindt Arco het verdwijnen uit de hectiek die iedereen wel ervaart. "We hebben allemaal ons werk en van alles daaromheen. Als ik een beetje vrije tijd heb, pak ik mijn detector, stap in de auto en vijf minuten later loop ik op een akker. Dan gaat bij mij een knop om en kan ik mijn hoofd leegmaken. Niemand heeft last van mij, en ik heb van niemand anders last."

Hoewel hij vorig jaar al een megavangst deed, staan er nog wat dingen op zijn verlanglijst. "Ik zou heel graag nog een bepaald type gouden munt willen vinden, of een bronzen kokerbuil zou ik ook leuk vinden voor in mijn verzameling. Zo heb ik misschien nóg wel een top honderd."