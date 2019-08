Emile Schelvis in FC Rijnmond: 'Het is chaotisch bij Feyenoord'

Ook moest Feyenoord tegen SC Heerenveen weer een flink aantal spelers met blessures missen: "Dat is lastig en vaak ook pech", benoemde gast Robin van Galen: "Al weet je met sommige spelers wel wat je binnenhaalt. Ik zou dan altijd de fittere speler verkiezen boven de minder fitte speler."

Verder werd er in FC Rijnmond uiteraard gesproken over de knappe start van Sparta, en de eerste wedstrijden van Excelsior en FC Dordrecht. In Sportclub Rijnmond kwamen daarnaast de volleybalheren aan bod die afgelopen weekend in Ahoy speelden. In de video hierboven is de hele uitzending terug te kijken. In de video hieronder is De Verlening op Facebook te zien.