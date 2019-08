Feyenoord met 140 supporters naar Tbilisi

Feyenoord neemt 140 supporters mee naar Georgië. Dit is de groep fans die kon aantonen dat het voor de return tegen Dinamo Tbilisi al een kaart had aangeschaft en hun reis al hadden geboekt, voordat de Georgische club een straf kreeg toebedeeld.

De UEFA oordeelde dat Dinamo Tbilisi het Europa League-duel in de derde voorronde tegen Feyenoord zonder publiek moest spelen. Feyenoord was echter al met de verkoop van kaarten gestart. De 140 supporters hebben contact opgenomen met Feyenoord kunnen de wedstrijd dus bijwonen.

Het is nog niet bekend in welk vak de Feyenoord-fans in het Boris Pajtsjadzestadion moeten plaatsnemen. Feyenoord raadt supporters zonder ticket met klem af om af te reizen naar Tbilisi.

Uiteraard reist RTV Rijnmond ook af naar Georgië. Het duel begint om 18:30 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond en via de Rijnmond app.