Duel Feyenoord-AZ zo goed als zeker verplaatst

De wedstrijd van Feyenoord tegen AZ wordt zo goed als zeker verplaatst. In plaats van zondag 25 augustus wordt er dan op woensdag 25 september afgetrapt in De Kuip.

Het verplaatsen van dit duel hangt samen met de play-offs voor de Europa League. De KNVB gunt zowel Feyenoord als AZ meer rust, om zo de groepsfase te kunnen halen. Mochten beide clubs dit niet halen, dan blijft de datum van 25 augustus gewoon staan.

Feyenoord verdedigt in Georgië tegen Dinamo Tbilisi een 4-0 voorsprong en AZ kan het thuis afmaken, nadat het in Oekraïne op 0-0 bleef steken. De Alkmaarders zullen die duel overigens in Den Haag spelen, vanwege het ingestorte eigen stadion.