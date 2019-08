Café-eigenaar met gokzuil: 'Ik voel me keihard genaaid'

"Ik heb al heel de dag geen eetlust. Ik ben kwaad, voel me gefrustreerd, maar ben vooral in shock." Dat is het overheersende gevoel van ondernemer Mahmut Gumus van een café in Rotterdam-Zuid. Hij kreeg maandagochtend net als tientallen andere ondernemers te horen dat hij zijn zaak per direct zou moeten sluiten voor drie maanden, omdat hij een cash center in de zaak had staan.

Dat de Rotterdamse voorzieningenrechter de sluitingen maandagmiddag voorlopig heeft tegengehouden, geeft Mahmut een klein beetje hoop. "Het is nu aftellen. Hopen dat de rechter even goed nadenkt over of hij ons ondernemers een kans geeft. En we dus open mogen blijven."Maar de spanning overheerst. Als de rechter besluit dat de zaken inderdaad de deuren moeten sluiten, heeft Mahmut helemaal geen inkomen meer. "Ik heb een gezin. Ik heb personeel. Ik heb een huis. Wat moet ik doen dan? Hoe moet ik aan geld komen? Bedelen bij de gemeente voor geld? Crimineel worden? Kom op zeg."

"Ze hebben schijt aan ons"

Mahmut vindt het systeem hier in Rotterdam behoorlijk krom. "Hoe kun je nou in één keer zoveel zaken sluiten? Als gemeente heb je gewoon schijt aan ons ondernemers. Ik voel me echt keihard genaaid. Ik ben een goede ondernemer. Ik heb niks illegaals gedaan. En ik denk trouwens niet dat ik de enige ben die zich zo voelt."

Vooral de aanpak van de gemeente zit Mahmut niet lekker. "Ze hadden ook gewoon de kasten weg kunnen halen, en ons op het matje kunnen roepen."