Wijbenga: geschrokken ondernemers met gokzuilen zijn naïef

De Rotterdamse locoburgemeester Bert Wijbenga snapt niet dat ondernemers van zaken waar eerder dit jaar gokzuilen in beslag zijn genomen, zich nu benadeeld voelen door de gemeente Rotterdam. De gemeente wil hun zaken tijdelijk sluiten. Volgens Wijbenga zijn ondernemers met zogenaamde cash centers in hun winkel of café naïef als ze niet zag aankomen dat de gemeente actie onderneemt tegen hun zaken.

39 eigenaren van café's en winkels in Rotterdam kregen maandag een brief van burgemeester Aboutaleb op de mat, waarin hij een tijdelijke sluiting van drie of zes maanden oplegt. Ze zouden maandagmiddag al om 16:00 uur de deur dicht moeten doen. De reden van de sluiting zijn gokzuilen, of cash centers.Maandagmiddag volgde opluchting bij de ondernemers, nadat de rechter besloot dat de zaken open mochten blijven tot in ieder geval volgende week woensdag, wanneer het kort geding dient. De ondernemers zeggen dat ze dachten dat alles aan de gokzuilen legaal was.Wijbenga snapt het protest van de ondernemers, maar vindt de verontwaardiging en verbazing naïef. "Als iemand bij je komt en zegt: ik ga een leuke kast bij je neerzetten. Dan vraag je toch waar die kast voor is? Mensen krijgen een handeling fee. Die is aanmerkelijk, dus ze hebben ook veel verdiend door het plaatsen van die apparaten", zegt Wijbenga in een reactie. "Ik ben dol op ondernemers. Ze zijn belangrijk voor de stad en ik heb veel met ze samengewerkt, maar ondernemers zijn niet naïef."

'Slechte apparaten'

Volgens Rotterdam en de Kansspelautoriteit (Ksa) wordt er via de apparaten geld witgewassen door het gokken via websites. "We hebben de feiten over die apparaten, er is meer dan een miljoen op gestort in Rotterdam", zegt Wijbenga. "Dat is niet besteed aan het bestellen van schoenen. Justitie en de Kansspelautoriteit hebben uitgezocht dat het illegale gokken een grote vlucht heeft genomen dankzij deze cash centers. Ik ben heel blij dat de burgemeester gezegd heeft: als dit gebeurt in jouw gelegenheid, dan verdien je echt een time-out van drie maanden."

Ondanks het besluit van de voorzieningenrechter maandagmiddag, heeft Wijbenga er vertrouwen in dat de rechter de gemeente volgende week gelijk geeft. "We hebben ons juridisch goed voorbereid. Het is nog niet eerder gebeurd, zo'n zaak. Ik weet niet op voorhand wat de rechter gaat zeggen, maar we hebben heel veel vertrouwen dat we goed voorbereid komen. Dit zijn slechte apparaten."