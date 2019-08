Hoe maak je rabarberchampagne?

Dat champagne wordt gemaakt van druiven is algemeen bekend. Maar Cees Breederland uit Stellendam maakt een heel andere soort, die behoorlijk uniek is in Europa: rabarberchampagne. "Dit voelt fantastisch."

Het hele proces, vanaf de oogst tot aan de fles drank, vindt plaats in zijn eigen achtertuin. "We beginnen in het veld met het oogsten van de rabarber. We pakken de dikste stelen en laten de dunnere stelen verder groeien", legt Cees uit.

Aan de dikke stelen zitten grote bladeren. Die worden ongeveer tien centimeter onder het blad afgesneden en vervolgens teruggestopt tussen de planten. "De beste voeding voor een plant is zijn eigen afval", legt hij uit. Met twee dikke stelen kan Cees al één fles wijn maken.

Gisten

De rabarber wordt vervolgens in de schuur in de achtertuin gewassen, gesneden en geperst. Daarna wordt een ton van zestig liter gedeeltelijk gevuld met rabarbersap. Suikerwater en champagnegist worden toegevoegd. "Dit is echt volgens de traditionele methode", zegt Cees. Een perszak met rode en zwarte besjes zorgt ervoor dat de champagne een mooie roze kleur krijgt.

Het mengsel blijft in de ton ongeveer twee maanden zitten. "Dan is het uiteindelijk uitgegist", zegt Cees. Het proces is dan nog niet klaar, want na het vullen van de flessen worden deze voor twee a drie maanden op z'n kop opgeborgen in kratten. "Dan kunnen ze helder worden."

Door de flessen na die tijd op z'n kop in de vriezer te stoppen, kan eenvoudig het niet-heldere spul verwijderd worden. Dat zit dan vastgevroren aan de kurk. "We halen de kurk eraf en plaatsen er gauw een nieuwe kurk op."

Een gelukkig mens

Na een proces van in totaal zo'n vijf maanden is de champagne klaar. Dan rest alleen nog het proeven. "Je moet het een beetje laten walsen rond de mond, zoals zeewater langs een koraalrif. Het geeft allerlei smaaksensaties; de speekselklieren gaan ervan werken."

De champagne geeft Cees vooral aan familieleden en bekenden. Het eindproduct maakt hem trots. "Dit voelt fantastisch. We zijn begonnen met een steel uit de tuin en hebben hier nu uiteindelijk heerlijke champagne staan. Ik ben een gelukkig mens."