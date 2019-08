Kledingbeurs Charlois heeft nieuw onderkomen en grootse plannen

Voor de kledingbeurs van Marianne Ignacia was haar eigen woning in Rotterdam-Charlois al snel te klein. Ze verhuisde de dozen en rekken vol kleding naar buurthuis Het Middelpunt aan de Slinge, maar ook daar groeide de beurs uit z'n jasje. Nu heeft Marianne een nieuwe plek in een groter pand aan het Vlissingenplein. Maar met de grootse plannen voor de beurs is die plek binnenkort misschien ook te klein.