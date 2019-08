Bewoners Fascinatio strijden tegen 'puist in de wijk'

"Dit zijn geen bakstenen, het is ook niet de kleur die in deze wijk wordt toegepast. Luister maar", zegtĀ Ton Godschalk, buurtbewoner van de wijk Fascinatio in Capelle aan den IJssel. Hij klopt een aantal keren op de donkerbruine wand en er klinkt een hol geluid. "Geen baksteen, maar een plaat."

Samen met andere buurtbewoners vormt Ton het comité Allsafe-Nee, dat strijdt tegen de komst van zelf-opslagbedrijf Allsafe aan de Fascinatio Boulevard. De bouw is in februari begonnen en bijna voltooid.

'Puist in de wijk'

De bewoners dachten dat de gemeente ze op de hoogte zou houden van de komst van het bedrijf, maar in de communicatie is het misgegaan, zegt Ton Godschalk.

"Het is een kolos, een puist in de wijk, waar iedereen ontzettend boos over is", zegt Jaco Bruinaars. "We hebben het niet zien aan komen."

"Het lijkt erop dat alles hier onder de pet is gehouden, totdat het pand er eenmaal stond", vult Godschalk aan. "De gemeente heeft hierover niets gecommuniceerd."

Toch hebben de plannen ter inzage gelegen en er kon bezwaar tegen worden gemaakt. "Dat is waar", zegt Godschalk, "maar niet iedereen zit voortdurend te kijken naar welke plannen er worden gelanceerd. Zeker als je gewend bent dat je over elk bankje of plantsoentje geïnformeerd wordt. En dan verwacht je niet dat als er zoiets groots gaande is, dat je daarover niet geïnformeerd wordt."

Jaren dertig stijl

Volgens het comité mogen bewoners erop vertrouwen dat de gemeente de richtlijnen van het Beeldkwaliteitsplan bewaakt waarmee alles in de wijk is ingericht. "Dat is in 1999 vastgesteld en schrijft een jaren dertig stijl voor. En het gebruik van baksteen en ook een kwalitatief hoogwaardige uitstraling, daar is hier geen sprake van."

De gemeente zegt op dit moment nog geen reactie te kunnen geven. Er zijn door omwonenden verschillende Wob-verzoeken ingediend. Die wil de gemeente eerst beantwoorden voor media te woord te staan. De gemeente zegt met een afvaardiging van de bewoners en All Safe afgesproken te hebben om na de zomervakantie verder met elkaar te praten.