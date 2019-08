Auto's in beslag genomen bij politiecontrole Vlaardingen

De politie en de belastingdienst hebben maandag bij een controle in Vlaardingen acht auto's in beslag genomen. Het ging om mensen die een belastingschuld open hadden staan.

In totaal werd voor € 5.632,- aan belastingschuld afgerekend. Ook had iemand nog voor meer dan duizend euro aan boetes open staan.

Verder werden bekeuringen uitgedeeld voor het bellen in de auto, voor rijden zonder rijbewijs, zonder verzekering, met een verlopen APK of het rondrijden zonder dat de bestuurder een autogordel om had.

Een bestuurder werd nog gezocht voor een misdrijf in Amsterdam. Die persoon is opgepakt en overgebracht naar Amsterdam.