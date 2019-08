Drie plakken voor Flakkeese brandweerman in China

Het is één grote gezellige kliek bij elkaar. Maar als het startschot klinkt, gaan ze er vol voor op de World Police en Fire Games in China. En met succes, want Wout Roos, wachtcommandant bij de gezamenlijke brandweer op de Maasvlakte en vrijwilliger bij de brandweer in Stad aan 't Haringvliet, haalde al twee keer goud en één keer zilver. En hij is niet de enige.

"Het gaat boven verwachting", zegt Roos vanuit Chengdu, waar de wedstrijden worden gehouden. "Het is wel erg warm, met temperaturen van rond de 40 graden, maar op de fiets heb je daar niet zoveel last van."

Roos pakte het goud op het criterium en bij de sprint. Bij de wegwedstrijd behaalde hij het zilver.

Spanjaard als grootste concurrent

De meeste wedstrijden zijn in de ochtend. "Maar dan is het ook al 35 tot 36 graden hoor", gaat Roos verder. "Maar daar komt ook wel bij dat we vandaag ook nog een hoeveelheid smog hebben gehad. Het voelde echt benauwd aan."

Roos is niet de enige Nederlander die tot dusver in de prijzen viel. Zijn broer John haalde ook al drie keer goud.

"We zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën", zegt Wout Roos, die maandag 38 jaar oud werd. "Dus wat dat betreft zijn we wel aan elkaar gewaagd. Mijn grootste concurrent is een Spanjaard die ook al twee keer goud pakte. We staan nog tegenover elkaar in de tijdrit van morgen, dus dat wordt spannend."

Vriendengroep

De sportieve concurrentie is na de wedstrijden vrij snel verdwenen. Roos: "Het is geweldig om mee te maken. Communiceren is wat lastig. Dat gaat dan ook met handen en voeten. Maar het voelt aan als één grote vriendengroep. Er worden shirtjes en badges uitgewisseld en er worden veel foto's gemaakt."

De World Police en Fire Games duren voor Roos nog tot en met woensdag. "Daarna gaan we twee weken rondkijken in China. Daar kijk ik ook naar uit."