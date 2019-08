Cursus voor eenzame jongeren: Vrienden maken

Bij eenzaamheid denk je misschien aan ouderen, die alleen in hun flatje zitten. Ook onder jongeren komt eenzaamheid voor. Om daar iets aan te doen begint Barendrechter Wesley van Eijk (28) een workshop 'Vrienden Maken'. En die is gratis te bezoeken.

Het begon vorige week, toen de hashtag #eenzamejongeren en #maatjegezocht plots massaal werd gedeeld op social media. "Ik zag het afgelopen vrijdag", zegt Van Eijk. "Ik vond dat ik hier echt iets mee moest doen. Zodoende is het idee voor de workshop ontstaan."

Van Eijk heeft zelf nooit problemen gehad om vrienden te maken. "Ik heb altijd goede vrienden om me heen gehad en daar ben ik blij mee", zegt hij lachend. "Van nature vond ik het altijd leuk om op mensen af te stappen. Dat ging me zo goed af dat mensen mij vroegen of ik ze geen tips kon geven."

Workshop

Woensdag worden in het Erasmus Centre voor Entrepeneurship vijf workshops gegeven. "Het zijn erg interactieve workshops", legt Van Eijk uit. "Mensen kunnen laten zien waar ze tegenop lopen. Iedereen die zich eenzaam voelt moet zeker langskomen."

In de workshop worden punten behandeld zoals 'hoe maak ik de eerste stap' en 'hoe bouw ik een vriendschap op'.

"Stel, je houdt heel erg van striphelden", legt hij uit. "Ga dan bijvoorbeeld naar een evenement als Comic Con, waar jijzelf veel energie van krijgt. Ik leg dan uit wat je precies moet doen om daar vrienden te maken."

Er is plek voor tweehonderd mensen op de vijf workshops van Van Eijk. Aanmelden kan via www.hoemaakjevrienden.nl