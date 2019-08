Weer tien maanden cel geëist voor Karwei-verduistering

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep tien maanden cel geëist tegen een 51-jarige ex-medewerkster van Karwei in Dordrecht, voor het verduisteren van één miljoen euro van de bouwmarkt.

De rechter in Rotterdam had ook al tien maanden cel opgelegd.

De vrouw had het geld overgemaakt aan een internetliefde in Afrika. Die man deed alsof hij verliefd op haar was.

De vrouw maakte eerst haar spaargeld aan hem over, een bedrag van 30 duizend euro. Daarna maakte ze geld over van haar werkgever.

De vrouw raakte haar baan kwijt. Ze heeft inmiddels een deel van het geldbedrag terugbetaald. Ze heeft een nieuwe baan en lost voorlopig maandelijks af.