Voor miljoenen aan drugs onderschept op de Maasvlakte

In de Rotterdamse haven zijn afgelopen weekeinde bij twee drugsvangsten voor miljoenen euro's aan cocaïne gevonden. Vrijdag werd op de Maasvlakte 500 kilo onderschept. Zondag werd - ook op de Maasvlakte - in een container met fruit nog eens 750 kilo gevonden.

De drugs hebben samen een straatwaarde tussen de 25 en 40 miljoen euro, zegt justitie.

Vrijdag vond de politie de eerste drugscontainer. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het vruchtensap. De container stond op een opslagterrein op de Maasvlakte.

Twee dagen later deed de politie ook de tweede cocaïnevondst in een container met fruit. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen verband tussen de twee vondsten.

De tweede drugsvondst leidde maandag tot een inval bij een bedrijf aan de Oranjelaan in Rozenburg. Daar werden vijf mannen opgepakt.