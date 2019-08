Expert: Internetwinkelen is safe, maar wees alert!

"Koop alleen bij internetwinkels met Thuiswinkel Waarborg en het Webshop Keurmerk. Deze keurmerken zijn gelieerd aan de Consumentenbond en hebben een geschillencommissie. Voordeel van kopen bij deze winkels is dat je er kosteloos kunt retourneren. Tip: klik even op het logo en kijk of jouw beoogde winkel echt lid is, want er zijn winkels die een vals logo op hun site zetten."

Alibaba Express

Kopen in China heeft een slechte naam, maar dat is niet helemaal terecht, zegt Lindenburg.

De vier grote websites zijn onderzocht en als betrouwbaar aangemerkt. Lindenburg koopt zelf regelmatig kleine technische zaken zoals speciale snoertjes in China. "De spullen komen altijd aan, soms duurt het wel lang, maar ze komen aan." Presentator Reint Jan Potze is ook positief. Hij kocht een draadloze oplader bij Alibaba Express die niet helemaal goed functioneerde. Na een klacht, kreeg hij binnen twee dagen zijn geld terug.

Er zit wel een addertje onder het gras. Erik: "Als je iets bestelt onder de 21 euro, komen er geen extra kosten bij. Boven de kosten moet je btw en extra administratiekosten betalen."

PayPal

Erik tipt dat het slim is om via Paypal te betalen. "Dat is een internetbankrekening die wordt gekoppeld aan je bankrekening. Als het product niet is geleverd, krijg je je geld terug." Zelf koopt hij regelmatig bij Marktplaats. Hij is tevreden over de Gelijk Oversteken Service. De verkoper stuurt het product op en de koper betaalt tegelijkertijd, maar het bedrag wordt pas op de rekening gestort als de koper het product heeft ontvangen.

Belangrijkste tip is misschien wel dat je eerst moet zorgen dat je computer veilig is. "Zorg dat je alle updates hebt en neem een goed wachtwoord als je een account moet aanmaken voor een winkel... en bestel nooit iets vanaf een openbare wifi-verbinding."



Computerexpert Erik Lindenburg praat de luisteraars van Rijnmond twee keer per maand bij over ICT-onderwerpen. Heb je een vraag voor een uitzending of een opmerking? Mail ons op radio@rijnmond.nl o.v.v. expert.