Geitenboerderij op Goeree-Overflakkee trekt jaarlijks honderdduizend bezoekers

Het begon zo'n twintig jaar geleden met een zorgboerderij, opgezet voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Inmiddels is de Mèkkerstee in Ouddorp veel meer dan dat: er is een kaasmakerij, ijsmakerij, geitenstal, restaurant én speelplaats voor kinderen.

Toeristen weten de Mekkerstee maar al te goed te vinden, weet Piet den Hartog van de boerderij. "We ontvangen nu per jaar dik honderdduizend bezoekers. Het ligt een beetje aan het weer, maar ook vandaag zullen we wel dik over de duizend bezoekers heen gaan", voorspelt hij.

Onder de bezoekers zijn dinsdagochtend wat Duitse toeristen. En het is niet de eerste keer dat ze naar de Mèkkerstee komen. "Het bevalt ons hier goed. We hoorden dat hier een nieuwe speeltuin was en veel kleine biggetjes, dus we gingen weer eens kijken", legt een man uit. "Er is hier veel te doen voor de kinderen."

De Mèkkerstee is een biologische boerderij. De geiten zijn veel buiten, op het land wordt geen kunstmest of bestrijdingsmiddel gebruikt en de dieren krijgen zo min mogelijk medicijnen. Het publiek kan overal langs lopen en een kijkje nemen. "We zijn een open en transparant bedrijf, waar de mensen overal kunnen zien hoe het in zijn werk gaat."

Biggetjes

Het terrein biedt ook plaats aan een kinderboerderij. Het varken daar heeft vorige week dertien jongen gekregen en dat is een extra trekpleister voor bezoekers. "Als ze veertien dagen oud zijn, gaan ze naar buiten toe. Dan zie je dat kleine grut wroeten in de grond. Dat zijn tafereeltjes die je niet zo veel meer ziet in Nederland", zegt Piet.

In de kaasmakerij verderop worden prijswinnende kazen gemaakt. "We opereren in een nichemarkt met hoogwaardige kwaliteitsproducten", zegt Piet. "Vorige week nog in Engeland vielen we in de prijzen", vertelt Piet. "De handel kijkt daar ook naar. De kaas gaat vaak naar kaasspeciaalzaken via de groothandel. Of als ene klant biologische geitenkaas bij de Albert Heijn koopt, dan komt 'ie hier vandaan."

Samenwerking

Naast geitenkaas wordt er ook speciale koe- en schapenkaas geproduceerd. "Jerseykaas bijvoorbeeld, van een klein koetje die maar de helft van de melk geeft maar qua vet en eiwit heel hoog is. Die koeien zitten nog geen drie kilometer verderop, in Goedereede."

Naast de samenwerking met andere boeren op het eiland, wordt ook geëxperimenteerd met een ander product van Flakkeese bodem. "Er is hier in de Grevelingen een project waar zeewier geteeld wordt. Een deel daarvan verwerken we in kaas. Dat is nu nog in de testfase, maar gaat zeker op de markt komen."

Dat De Mèkkerstee zo groot zou worden, had Piet nooit gedacht. "Het plan was een stal met rond de honderd geiten, zelf de melk verzuivelen en een boerderijwinkeltje erbij. Dat het zo zou ontwikkelen met dit aantal bezoekers, hadden we niet durven dromen."