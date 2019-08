Met een robotpak eindelijk weer kunnen lopen, ondanks dwarslaesie

Het was een klein stapje, maar tegelijkertijd ook een megastap voor Sjaan Quirijns. De vrouw zit al achttien jaar in een rolstoel na een dwarslaesie. Vandaag werd een speciaal nieuw exoskelet getest. En dat skelet is mede mogelijk gemaakt door de Capelse Marsha Mieuwland (22).

Een exoskelet is een robotharnas, waardoor mensen met een dwarslaesie uit een rolstoel kunnen opstaan en weer kunnen lopen. Dat gebeurt door middel van een afstandsbediening, waar de robot mee bediend wordt.

De MARCH IV van de TU Delft is bijzonder omdat het skelet ook kleine stapjes naar links en rechts kan maken. Oudere typen kunnen dat niet.

Quirijns is er in ieder geval erg blij mee. "Het is heel bijzonder om te staan en te lopen", vertelt ze. "Het is eigenlijk iets waar veel mensen niet bij stilstaan. Ik hoop dat de volgende stap snel komt. Nu is er nog een heel team met een afstandsbediening nodig. Ik hoop dat ik snel ook zelfstandig kan bepalen waar ik heen ga."