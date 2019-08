'Team De Ronde' is klaar voor EK Vierspan

Laat de naam De Ronde vallen in de paardensport en ze weten meteen over wie je het hebt. Koos de Ronde, de vierspan-koning uit Zwartewaal, vertrekt woensdag naar het EK in Donaueschingen en het doel is duidelijk: goud.

"We staan er goed voor", glimlacht De Ronde. "Een paar weken terug in Aken pakten we goud als landenteam. Individueel hadden we de tweede plek. We gaan echt voor goud."

Showpaarden en werkpaarden

In de stal staan de paarden klaar om nog even een keertje te trainen. Bariton is een van de voorste paarden. "Ons showpaard", zegt De Ronde.

"Bij vierspan wordt de kar eigenlijk vooral getrokken door de twee achterste paarden. De voorste twee lopen er een beetje voor de show bij. Je kan ze alleen met je leidsels en stem sturen, want tijdens het trekken staan ze drie meter bij je vandaan".

Maar hoe krijg je het dan voor elkaar dat de paarden naar je luisteren? "Jarenlang trainen", vertelt De Ronde. "Je kan een paard trainen op commando's, net als je dat met een hond kan. Als je consequent bent in je commando's, dan gaat dat best goed."

De paarden luisteren dan naar simpele commando's als 'voorwaarts' en 'draf'. 'Ho' betekent stoppen.

Training

De paarden gaan woensdag weer in de vrachtwagen richting een wedstrijd. Het doel is dit keer Duitsland.

"We doen vandaag nog even een relaxte training", zegt De Ronde. "Morgenochtend vertrekken we. De reis duurt acht uur. Dan mogen de paarden uitrusten. Donderdag is de keuring en bepaalt de veearts of de paarden fit genoeg zijn om mee te doen."

Het 'Team de Ronde' maakt ook deel uit van de landenploeg. Samen met vader en zoon Chardon is hij 'Team Netherlands'.