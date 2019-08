Wespenbestrijders draaien overuren

Wespenbestrijders beleven een zeer drukke zomer. "Ik ben al met pensioen, maar het is zo druk dat de kinderen me vroegen om bij te springen" vertelt Jan Suurd tijdens een klus aan de Venuslaan in Dordrecht.

"Samen met de 120 collega's van ongediertebestrijden.com ruimen we nu al meer dan tienduizend wespennesten per maand. Het aantal wespen is in een paar jaar vervijfvoudigd."

Met een lange hengel spuit Suurd onder hoge druk talkpoeder met gif in een kier boven de voordeur van een woning. "Meestal zijn de wespen binnen een uur dood."

Als er na 24 uur nog wespen in- en uitvliegen komt hij (gratis) nog een keer. "Maar dat hoeft maar zelden. Ik doe dit al 46 jaar, dus dan weet je wel wat je doet. Beschermende kleding? Die draag ik alleen als ik handmatig een nest moet verwijderen."

Bewoner Ferdi Havelaar is tevreden: "We hebben net een baby, dus zo'n wespennest is wel het laatste wat je wil. Vorig jaar hadden we er ook al eentje in de schuur. Ik ben blij dat het weer is opgelost."

Gekkenhuis

"Alleen al in dit straatje heb ik er deze zomer vier weggehaald", weet Suurd. Niks doen is geen optie: "Het begint met 300 wespen, maar dat worden er aan het eind van de zomer wel 3 duizend."

Met die laatste opmerking wordt duidelijk dat de grootste overlast wellicht nog moet komen: "Het is nu al een gekkenhuis, maar dat zou heel goed kunnen."