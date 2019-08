'Fantastisch hoe kinderen worden verrast door leven onder water'

De Brouwersdam in Ouddorp is de perfecte plek voor jong en oud om te strandjutten. Garnalen, kwalletjes, oesters, platvissen en zelfs kleine kreeften verstopt in schelpen: in het water en op het strand ligt van alles.

"Dit is een fantastisch plekje aan de Brouwersdam, omdat je hier ondiep water hebt", vertelt boswachter Ted Sluijter. "Voor kinderen is het een heel veilige plek om met een netje of kor te kijken wat er allemaal in het water leeft. Op zich lijkt het een plas water met niks, maar je ontdekt pas wat er allemaal in zit als je met een net gaat vissen."

Natuurmonumenten organiseert een paar keer per jaar een excursie om te gaan strandjutten. "Er kunnen twintig kinderen en hun ouders mee. Het is fantastisch om te zien hoe kinderen worden verrast door het leven onder water."

Gewapend met schepnetten, emmers en een kor (sleepnet) gaan de kinderen en begeleiders op pad. "Met zijn tweeën loop je door het water en de kor sleep je achter je aan. Daarin verzamelt zich van alles en dat is elke keer weer een verrassing", zegt Ted. "Garnalen, kwalletjes, platvissen, krabbetjes, soms een heremietkreeft die in een schelpje zit."

Genieten

Waarom is het voor kinderen zo belangrijk om te weten wat zich allemaal in het water afspeelt? "Ze moeten vooral beseffen wat de natuur allemaal te bieden heeft en dat we daar zuinig op moeten zijn", legt de boswachter uit. "Clubs als Natuurmonumenten zijn ervoor om mensen daarop te wijzen. We hebben twee dingen hoog in het vaandel staan: top-natuur beheren en mensen zoveel mogelijk van de natuur laten genieten."

Emine (7) uit Rockanje heeft onder meer garnalen en schelpen verzameld. "De garnaal voelt een beetje ruw", zegt ze. Bang om de zeediertjes vast te pakken, is ze niet. Vol trots laat ze ook haar andere gevonden dingen zien, zoals schelpen en een kleine zee-egel.

Later op de ochtend worden de aanwinsten weer uitgezet in zee. "Dat doen we altijd", legt vrijwilliger Eline Vis uit. "Dan wensen we ze een goede reis en gaan ze weer verder de zee in."