16-jarig bowlingtalent uit Middelharnis droomt van wereldtitel

Een potje bowlen tegen de 16-jarige Lizzy? Grote kans dat je dat verliest. Het bowlingtalent uit Middelharnis werd al meerdere keren Nederlands kampioen bij de junioren én senioren en deed in april nog mee aan het Europees Jeugdkampioenschap Bowlen in Wenen.

"Het is niet het biertje, balletje, bowlen zoals iedereen denkt", zegt Lizzy Flapper. "Het is echt gaaf. Ik bowl heel veel, in Nederland maar ook in het buitenland."

Daarvoor heeft ze meerdere speciaal op maat gemaakte bowlingballen, zodat ze voor elke baan de juiste bal kan uitkiezen. En die bowlingschoenen, die je normaliter leent als je een potje gaat bowlen? "Ik heb gelukkig eigen schoenen. Daarvan kan ik de zool verwisselen. Dat is handig voor de verschillende banen."

Het leukste aan de sport vindt Lizzy dat het veelzijdig is. "Je hebt teams, dubbels en singles. Het is voor alle leeftijden; het is leuk voor iedereen."

Het talent wordt vreemd aangekeken als ze tegen anderen vertelt dat ze aan bowlen doet. "Maar zodra ik vertel dat ik daarvoor ook naar het buitenland ga, vinden ze het uiteindelijk erg leuk."

Andere generatie

Lizzy traint normaliter in Rotterdam-IJsselmonde. Op de bowlingbaan in Sommelsdijk, waar ze ooit begon met bowlen, laat ze dinsdag haar kwaliteiten zien. Daar zijn op dat moment voornamelijk mannen op leeftijd aan het trainen.

"Zij bowlen op een heel andere manier dan wij doen in onze generatie", zegt Lizzy. "Er is een nieuwe techniek. Zij gooien nog een beetje houterig, om het zo maar te noemen. Wij doen van alles met onze pols en gooien met een bochtje."

De oudere generatie in Sommelsdijk is trots op het jonge talent. "Het is geweldig. En ze geeft ons eiland bekendheid", zegt een van hen. "Ik denk niet dat ik van haar win, al kan ik een aardig balletje gooien."

Wereldkampioen

De bowlingsport is in Nederland niet erg groot, weet Lizzy. "Vooral bij de jeugd is het aan het minderen, maar er is nog genoeg concurrentie. De jongens zijn wel beter dan de meiden, maar er zijn ook veel goede meiden."

Haar ultieme droom? "Ik hoop ooit naar het wereldkampioenschap voor volwassenen te gaan, in Amerika of zo. Ik ga over twee jaar naar de senioren, dus wie weet. Ik hoop het ooit te winnen, maar dan moet ik nog wel even trainen."

