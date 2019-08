Verdediger Edgar Ié bijna Feyenoorder: wie is hij?

Edgar Ié in het shirt van Nantes in duel met wereldster Kylian Mbappé. Foto: EPA/YOAN VALAT

Op social media worden door zijn familieleden foto's gedeeld dat Ié bij Feyenoord tekent. Daarnaast is een foto te zien van een shirt met Edgar Ié en rugnummer 32.

Trabzonspor doet Ié tijdelijk van de hand omdat het volgens de Turkse regels te veel buitenlanders in de selectie heeft.

Ié lijkt ook onderdeel te zijn van de transfer van Yusuf Yazici, die voor meer dan zestien miljoen van Trabzonspor naar Lille trok.

Rob Jansen

Ié wordt begeleid door Wasserman, waar de Nederlandse zaakwaarnemer Rob Jansen onderdeel van uitmaakt. Jansen gaf tegenover RTV Rijnmond aan dat hij een adviserende rol heeft gespeeld in de transfer van Ié. Eerder werd al bekend dat de zaakwaarnemer achter de schermen al een rol speelt bij de Stadionclub.

Barcelona, Villarreal en Belenenses

Ié, die ook als rechtsback uit de voeten kan, heeft al een flinke lijst clubs achter zijn naam staan. Hij genoot zijn opleiding bij Sporting Portugal, maar kwam niet tot een wedstrijd in het eerste.

Na zijn tijd bij Sporting belandde hij bij Barcelona B, waar hij twee jaar actief was. Daarna verhuisde de in Guinee-Bissau geboren speler naar Villarreal B. Maar ook daar speelde hij niet lang. Het Portugese Belenenses trok hem aan en daar kwam Ié tot twaalf wedstrijden in competitieverband. Hij verdiende in de zomer van het seizoen 2017-2018 vervolgens een transfer naar Lille, dat 3.5 miljoen voor hem overmaakte.

Winst op Paris Saint Germain

Bij Lille speelde hij zeven wedstrijden in de Franse competitie en belandde hij via een nieuwe huurconstructie bij FC Nantes, de laatste club waar hij een wedstrijd voor speelde. Bij Nantes kwam hij tot negen duels, waarin hij onder andere met 3-2 wist te winnen van het Paris Saint Germain van wereldsterren Kylian Mbappé en Neymar. Ié speelde tegen de Parijzenaars als centrale verdediger in een 5-3-2 opstelling.

Bekijk hieronder een samenvatting van de desbetreffende wedstrijd.