Feyenoord reist af naar Tbilisi voor return in Europa League

Feyenoord is met 22 spelers op weg naar Georgië. Dat doet het nog zonder aanwinst Edgar Ié die vandaag in Rotterdam tekende. In Tiblisi verdedigen de mannen van trainer Jaap Stam een 4-0 overwinning uit de heenwedstrijd in de Europa League. Dat doet het in een bijna leeg stadion: er zijn wel 140 Feyenoord-supporters bij.