Dode eenden in Berkel en Rodenrijs. Botulisme?

De gemeente Lansingerland vermoedt dat er in de Edelsteenbuurt in Berkel en Rodenrijs botulisme heerst. Bij de Opaal zijn dode eenden aangetroffen.

De gemeente laat de dieren onderzoeken in een laboratorium en heeft waarschuwingsborden geplaatst. Wie zieke of dode dieren ziet, kan dat bij de gemeente melden.

Bacterie

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven de twintig graden en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden.

De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij de giftige stof botuline af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk.

Omdat botulisme heel besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode exemplaren zo snel mogelijk worden weggehaald.

Ook voor mensen vormt botulisme een gevaar. Niet zozeer vanwege de botuline, maar vanwege de kans op besmetting door allerlei andere ziekteverwekkers die in de rottende kadavers voorkomen. Het advies is daarom om de dode dieren niet aan te raken en niet het water in te gaan op plaatsen waar de kadavers drijven.