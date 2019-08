Lijsttrekker Forum voor Democratie stapt uit Provinciale Staten

Rob Roos van Forum voor Democratie stapt per direct uit de Provinciale Staten. De politicus uit Poortugaal wil zich volledig concentreren op zijn werk als Europarlementariër. Roos was lijsttrekker van zijn partij in het Zuid-Hollandse provinciehuis, maar werd ook in het Europees Parlement gekozen.

Forum voor Democratie werd bij de verkiezingen de grootste in de provincie Zuid-Holland en had het voortouw in de formatie. Maar die mislukte.

Dat is voor Roos de aanleiding om zich op Europa te gaan richten. Eerder zei de FvD'er al in het Omroep West-programma Studio Haagsche Bluf dat hij beide functies combineren niet zag zitten. "Dat is niet te doen, en dan neig ik ernaar om Zuid-Holland niet te doen. Hier zit een goed team en dan ga ik proberen onze punten te scoren in Europa."