Maassluizer ontsnapt met boeien om na verhoor in Antwerpen

Een 23-jarige man uit Maassluis is na verhoor bij de federale gerechtelijke politie in Antwerpen uit het gebouw ontsnapt. Hij had boeien om.

De politie probeert de gevluchte Nederlander sinds 11.00 uur met man en macht op te sporen, maar elk spoor ontbreekt, bevestigt een woordvoerder van het federale parket.

De man zat na het verhoor te wachten op vervoer terug naar de gevangenis in Antwerpen, waar hij sinds begin juni in voorarrest zat in verband met een drugszaak. Ineens nam hij de benen, sprong buiten over een hekje en verdween.

Ondanks de inzet van een politiehelikopter was hij onvindbaar. Het OM onderzoekt of er mogelijk een vluchtauto voor de Nederlander stond te wachten.

De gevluchte verdachte, wiens initialen het OM niet wil vrijgeven, was in de nacht van 4 juni betrapt in de haven van Antwerpen toen hij met een andere Nederlander cocaïne uit een container zou hebben proberen te halen. De andere Nederlander zit nog in voorarrest.