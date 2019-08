Julian (16) maakt wereldreis voor school: 'Het was eerder mooi dan eng'

Julian Duijzer (16) van de Zeevaartschool in Rotterdam heeft als stagiair de reis van zijn leven gemaakt. Hij reisde met het schip Black Martin in zestig dagen van Shanghai naar Rotterdam. Hij kwam dinsdag binnen op de Tweede Maasvlakte.

Julian werkte twee maanden lang aan boord van de Black Marlin die achttien forse casco-binnenvaartschepen vervoerde. "Ik heb op het dek allerlei werkzaamheden verricht. In de middagen werkte ik in de machinekamer, heb ik genavigeerd en aan het roer gestaan."

Ontgroening

Voor Julian was het passeren van de evenaar het absolute hoogtepunt van de tocht. "Daar hebben we op dit schip een leuk feestje van gemaakt. Ze noemen het Neptune Day. Omdat ik voor het eerst de evenaar passeerde, moest ik allerlei opdrachten doen."

Zo moest Julian tijdens deze 'ontgroening' een medische keuring ondergaan, door een buis met vieze dingen heen en het water in om 'gedoopt te worden'. Maar na al deze ludieke opdrachten kreeg Julian wel een certificaat. "Dan mag je als zeeman de zee op."

'Eerder mooi dan eng'

De Black Marlin zou eigenlijk maandag al in Rotterdam arriveren, maar kwam door extreme weersomstandigheden pas dinsdagmiddag binnen. "Dat begon bij Kaapstad. We moesten een dag wachten bij de Valsbaai. Daar hadden we golven van 5,5 meter hoogte. Later hadden we last van harde wind bij de Golf van Biskaje." Toch heeft Julian geen angstige momenten gekend. "Ik vond het eerder mooi en eng."

Julian moet na zijn stage op de Black Marlin nog de Zeevaartschool afmaken. "Ik wil graag op zee gaan varen. Je komt op veel plekken. Op zee is er niets. Je kunt kijken zoveel je wilt", zegt de 16-jarige Julian.