Kasem Taha: geen Libanees, geen Nederlander maar.. Capellenaar

Kassem nam in 1995 een heftig besluit: zijn vaderland Libanon verlaten. Niet met avontuurlijke motieven, maar uit bittere noodzaak. Hij voelde zich niet meer veilig.

Nu, 2019, helpt Kassem mensen in zijn woonplaats Capelle die het niet zo breed hebben. Hij kan niet anders. Zijn hart spreekt. Hij wil mensen helpen. Van een kwalitatief hoogwaardige voedselbank tot een speciaal ingerichte ruimte voor mensen met dementie, waarvoor hij zijn huis vol heeft gestouwd met verzamelde retro spullen.

Op de vraag of hij zich nu Nederlander of Libanees voelt, antwoordt hij: "Ik voel me een trotse Capellenaar"...

Luister dinsdagavond om 19.00 uur naar zijn bijzondere verhaal op Radio Rijnmond.

Niet in staat om dan te luisteren? Luister wanneer je wilt door het fotootje te swipen / op het speakertje te klikken.