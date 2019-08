Bumper klautert ladder op om 'te knagen op een verdachte'

"Die bolle heeft weer wat verzonnen, hoor. Die denkt volgens mij echt dat we een bijbaantje zoeken in het circus", verzucht de Rotterdamse politiehond Bumper op Facebook. In een filmpje is te zien waarover hij het heeft: een ladder.

Bumper, die volgende maand examen moet doen, oefent in de binnenbak van een manege. Daar staat een ladder tegen de zijkant. Als de hond boven is, moet hij een dunne richel trotseren om een man in een bijtpak in te rekenen. "Ff knagen op een verdachte", heet dat in Bumperiaans jargon.

Via de schouder van instructeur Stephan komt de Mechelse Herder weer naar beneden. Commentaar Bumper: "Bolle blij en mijn brokken zijn weer in de pocket."

De avonturen van Bumper zijn al twee jaar een hit op sociale media. Alleen al op Facebook heeft hij ruim 100 duizend volgers. Bumper won twee keer een award voor meest populaire dier op social media.

De hond kwam als puppy bij het Rotterdamse korps en is door instructeur Stephan Verwegen helemaal zelf opgeleid. Dat is bijzonder, want de politie koopt politiehonden meestal kant en klaar aan.

Fans van Bumper moeten het vanaf september zonder zijn filmpjes en foto's stellen. Als de hond examen heeft gedaan, verdwijnt hij in de anonimiteit. Volgens een woordvoerder van de politie was dat vooraf zo afgesproken.