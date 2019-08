Aziatische supermarkt is diefstal spuugzat: 'Als ze hier stelen, hangen we hun foto buiten op'

De Aziatische supermarkt Amazing Oriental in Rotterdam is de winkeldiefstal spuugzat. De zaak aan de West-Kruiskade heeft daarom voor een eigen methode gekozen om winkeldieven tegen te gaan en dat doen ze op een nogal opvallende manier.

De winkel plaatst aan de buitenkant van de etalage foto's van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan winkeldiefstal en betrapt zijn. Groot boven de foto's staat in dikgedrukte letters: 'Winkeldief'. "Ik denk dat dit een goede manier is om potentiële winkeldieven tegen te houden", zegt manager Li Ying Hu.

Wall of Fame

Voorbijgangers werpen een blik op de foto's en juichen het alleen maar toe: "Dit soort mensen moeten 'exposed' worden", zegt een voorbijgaande vrouw enthousiast over de foto's die lacherig de 'Wall of Fame' wordt genoemd.

"Ik begon drie jaar geleden met nieuwe camera's en toen begonnen we al foto's uit te printen om die op te hangen in onze winkel. En nu we zelfs HD-beelden kunnen maken, dacht ik dat het wel goed was om ze dan buiten op te hangen zodat het nog herkenbaarder is."

Privacyschending

Toch leveren de foto's ook discussie op. Want winkeldieven die op de foto's staan, kunnen op hun beurt aangifte doen tegen de winkel wegens smaad, laster of privacyschending. "Maar als zij daar aangifte van doen, ga ik aangifte doen van hun winkeldiefstal", zegt Hu zelfverzekerd.

"En zelfs de wijkagent loopt hier vaak langs en zegt ook dat ik het gewoon moet ophangen als ik dat wil", vervolgt Hu, die dan ook niet van plan is om er snel mee te stoppen. "Wanneer ik nieuwe mensen ontdek, dan komen die er ook weer bij. Maar na zes maanden gaan ze wel weg, want anders hangt straks heel mijn raam vol, en dat wil ik ook niet."