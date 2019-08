Oud-Feyenoorders trefzeker in voorronde Champions League

Diego Biseswar scoorde tweemaal voor PAOK Thessaloniki tegen Ajax. Zijn doelpunten waren echter een doekje voor het bloeden. De Grieken verloren in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 van de Amsterdammers waardoor PAOK is uitgeschakeld in de Champions League.

Ruud Vormer was met een goal en een assist belangrijk voor Club Brugge op bezoek bij Dinamo Kiev. De middenvelder, die tussen 2012 en 2014 voor Feyenoord uitkwam, speelde met de Belgische club met 3-3 gelijk. Door de 1-0 zege van vorige week in België is Club Brugge geplaatst laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarin treft Vormer het Oostenrijkse LASK Linz.

Ook Tonny Vilhena plaatste zich, mede door een goal van de Maassluizer, met zijn club FK Krasnodar ten koste van FC Porto voor de volgende ronde. Vilhena volleerde na drie minuten de 1-0 in het Portugese doel. Krasnodar won met 3-2 in Portugal waardoor het in de volgende ronde tegen het Griekse Olympiakos speelt voor een plekje in de groepsfase van het miljoenenbal.