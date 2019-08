Adriano haalt kleurrijke tuinkabouters Eendrachtsstraat weg: 'Dit is niet leuk, dit doet pijn'

Adriano haalt beelden Eendrachtsstraat weg: 'Dit is niet leuk, dit doet pijn'

Het houdt de gemoederen de afgelopen tijd flink bezig in de Eendrachtsstraat in Rotterdam. De Rotterdamse Adriano versiert de portieken van de Eendrachtsstraat met kleurrijke tuinkabouters en gorilla's, maar moest deze op last van woningbouwvereniging Woonstad weg halen. De versieringen zouden kunnen omtuimelen en daarom te gevaarlijk zijn.

Met de deadline in zicht heeft Adriano nu toegegeven aan deze eis. "Maar dit doet wel pijn, dit is niet leuk", zegt hij als hij de eerste beelden weghaalt. De rest van de straat heeft hij op dat moment al leeggehaald en veegt hij nog even netjes bij met de bezem. "Ik doe dit ook niet voor mezelf, maar voor de hele buurt om het leuker te maken."

Zonde

"Dit is zo zonde", zegt Nora, die vanuit haar werk wekelijks door de straat loopt en geniet van alle versieringen. "Het maakt deze straat anders dan andere straten, en dan moet dit weg? Dat vind ik echt jammer."

Maar Adriano laat zich niet uit het veld slaan. Want hoewel de beelden niet op de gevel mogen blijven staan, wilt hij ze wel een andere plek geven. "Ik haal nu alles naar beneden en wil het dan daar vastzetten. Anders is het zo leeg in deze straat."

Compromis

Daarnaast heeft Adriano een compromis gesloten met Woonstad Rotterdam. "Ze gaan nu een grote foto uitprinten met de versieringen zoals het er eerst uit zag", zegt hij. Maar als het er niet snel komt, dan kan Adriano niet beloven dat hij het niet terugzet: "Ze moeten zich dan namelijk wel aan de afspraak houden."

Adriano zoekt nu naar andere manieren om de straat op te fleuren, en wil daarbij ook een beroep doen op alle Rotterdammers. "Ik wil aan iedereen vragen: als je tuinkabouters hebt of dwergen, laat ze hier achter. Dan kan ik de straat daarmee versieren en een punt maken...met een puntmuts."