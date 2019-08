Op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid is dinsdagavond laat een steekpartij geweest. Daarbij raakte iemand lichtgewond.

De politie vermoedt dat de agressie het gevolg was van en verkeersruzie. Het slachtoffer had oppervlakkige wonden en kon zelf voor behandeling naar de huisartsenpost. De politie is nog op zoek naar de dader.