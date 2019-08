Fietser overleden na aanrijding in Rotterdam-West. Doorgereden automobilist opgepakt

De fietser die dinsdagavond geschept werd door een auto in Rotterdam-West is overleden. Het gaat om een 39-jarige Rotterdammer. Dat meldt de politie woensdagochtend.

Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen. De automobilist stopte na de aanrijding op de Claes de Vrieselaan in het westen van Rotterdam niet en reed weg.

"Agenten hebben vannacht in de uren na het ongeluk onafgebroken gezocht in de richting waarin de auto is weggereden", zegt een woordvoerder van de politie.

"Gewoon alle straten ingereden om te kijken of ze die auto zagen staan. En uiteindelijk is dat gelukt. Rond half vier vannacht hebben ze die auto voor een woning in Overschie gevonden en hebben ze daar een 38-jarige man aangehouden."

Na de aanrijding werd een Burgernet-oproep gedaan om uit te kijken naar een blauw-grijze Volkswagen Polo, die zou zijn weggereden in de richting van de Witte van Haemstedestraat. De auto heeft schade aan de rechter voorkant.