Ed Aldus over misser LINDA: 'Ik wist niet wat ik meemaakte'

Het artikel in de Linda.

Rijnmond-weerman Ed Aldus staat deze week in de LINDA., het glossy magazine van Linda de Mol. Nou ja... alleen met zijn foto, want naast zijn 'glanzende bolletje' staat de naam en het interview van iemand anders. Een journalist van Omroep Flevoland.

Ed is 'not amused' over de misser, zegt hij woensdagochtend op Radio Rijnmond: "Ik sloeg het blad open en ik wist niet wat ik meemaakte. Ik denk, wat een raar interview, dat heb ik helemaal niet gezegd."

Het blijkt dat de redactie het interview van journalist Jeroen van de Laan van Omroep Flevoland bij de foto van Ed heeft gezet. "Het is natuurlijk verschrikkelijk knullig. Het was de bedoeling om een leuk interview met mij er in te zetten, met die foto. Die foto klopt wel, maar dat interview natuurlijk niet."

Ed grapt: "Misschien dat Jeroen er wel beter van wordt, want zo goed heeft hij er nog nooit uitgezien denk ik. Zo moet ik het dan maar brengen."

Excuses van Linda de Mol zelf zijn tot nu toe uitgebleven. "Ze hebben inmiddels een pdf gestuurd met het juiste interview, maar ook daar zat weer een taalfout in en mijn leeftijd klopte niet. Ze kan het goedmaken door een keer naar de weerkamer te komen."

Een paar maanden geleden was de fotoshoot van Ed door de redactie van LINDA.: