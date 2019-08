Generale repetitie voor nieuwe Maastunnel

Nog een paar dagen en dan is het zover: de opening van de geheel gerenoveerde Maastunnel. Maar eerst is er woensdag nog een grote brandoefening.

"Dit is echt de eindtest van de tunnel", zegt Henriëtte Edens van de gemeente Rotterdam woensdagochtend op Radio Rijnmond. "We noemen dat de ESIT, de End Site Integration Test. Het is een soort examen voor de tunnel."

Een veiligheidsdeskundige kijkt mee of alles volgens plan verloopt. "We gaan kijken wat er gebeurt als er brand is in de tunnel, wat gebeurt er als er een hoogtemelding is, wat gebeurt er als je de tunnel gaat schoonmaken... kortom, welke signalen gaan dan aan", vervolgt Edens.

Ook de communicatie tussen de tunnelsystemen en de verkeersleiding op de centrale Kleinpolderplein komt uitgebreid aan bod. "Doen de stoplichten het, gaat de tunnel op wit licht, gaan de slagbomen dicht en werken de kruizen."

De monumentale tunnel ging in de zomer van 2017 deels dicht voor groot onderhoud. Komende maandag is de opening gepland. Dan kunnen er dagelijks weer 60 duizend voertuigen door de tunnel. Dat is gelijk aan de capaciteit voor de werkzaamheden.