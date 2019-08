Tientallen huurders Tweebosbuurt volgen zaak in rechtbank Rotterdam

Een groep huurders die van woningcorporatie Vestia de Tweebosbuurt in Rotterdam uit moet, staat woensdag voor de rechter. De vijftien weigeren hun huis te verlaten voor de stadsvernieuwing.

Vestia wil bijna zeshonderd sociale huurwoningen slopen. Daar komen er veel minder voor terug. Veel mensen zijn dan ook bang dat ze niet meer terug kunnen naar hun oude wijk.

Het is nu de eerste keer dat een aantal verhuisweigeraars voor de rechter staat. Vestia werkt ook aan tientallen andere dagvaardingen tegen bewoners die eveneens niet willen vertrekken.



Tientallen bewoners willen de zaak in de rechtbank volgen. In een extra zaal kunnen ze de rechtszaak volgen, maar ook die ruimte is te klein om alle belangstellenden een plek te geven.