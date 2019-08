Weekmarkt Sommelsdijk van sociaal belang

Op veel plekken in de regio is het woensdag marktdag. Zo ook in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee. Een gezellige markt op de Voorstraat, maar op deze vakantiedag zijn er toch her en der wat gaten gevallen.

"Er zijn wat ondernemers op vakantie", legt marktmeester Jos van Spier woensdagochtend uit op Radio Rijnmond. "Dit is een weekmarkt met diverse ondernemers. We hebben van alles, van naaigaren tot vlees. Behalve herenkleding, die missen we nog."

Ook buiten de vakanties is er op de markt nog plek voor extra kramen. "Dus als er iemand luistert met herenkleding...", oppert de marktmeester.

Volgens een van de kraamhouders ontbreekt het aan genoeg aandacht voor de markt. Toeristen zie je nauwelijks in Sommelsdijk. "Ik denk ook doordat het onbekend is, het daardoor onbemind is. Mensen op de campings hier weten niet van deze markt. Sta je op Ouddorp dan weet iedereen dat je er bent. Maar hier..."

Verbindend

De markt op de Voorstraat heeft - of het nou druk is of niet - een verbindende factor. "Mensen ontmoeten elkaar hier. De ondernemers hebben veel vaste klanten", zegt de marktmeester. Dat ervaren ook Roberto en Astrid van de dameskledingkraam. "We staan hier nu twee jaar en hebben een heel vaste klantenkring. De ene keer kopen ze wat, de andere keer komen ze alleen een praatje maken."

Want ook het sociale aspect van de markt is zo belangrijk, vinden zij. "Het is heel anders dan in Rotterdam. Dit heeft het persoonlijke, dorpse karakter. Wij luisteren naar de verhalen van klanten. Mensen moeten ook even hun ei kwijt kunnen."

Zilver

Eén van de andere ondernemers op de markt is Rosita. Zij verkoopt met haar man al zo'n zestien jaar zilverwerk.

"Dit is een hele leuke markt waar ik nu sta. Het is een klein plaatsje, met toch een regiofunctie." Rosita komt zelf uit Zuid-Limburg en moest in eerste instantie wennen aan de mensen in het westen. "De populatie is hier groter dan daar. De mentaliteit van de Westerling is rechtuit. Daar houd ik wel van, want dat ben ik zelf ook."

De marktkoopvrouw rolde vijftig jaar geleden het zilvervak in. Ze werkte jaren bij een juweliersbedrijf, maar toen dit zo'n zestien jaar geleden verkocht werd maakte ze de overstap naar de markt. "Ik ben een bezige bij, ik houd van mensen. Toen kwam dit op mijn pad."

De keuze voor zilver was gauw gemaakt. "Zilver is een leuk en betaalbaar artikel. Goud is erg duur. Dat is op zich niet verkeerd, maar voor de markt is zilver beter. Mensen willen altijd een nieuw item."

Service staat voor haar op één. "Mensen mogen dat verwachten als ze geld uitgeven. Ze kunnen volgende week terugkomen als ze niet tevreden zijn."

Tekst gaat verder onder de foto



Accessoires

Nieuw op de markt is Khalid uit Dordrecht. Hij verkoopt telefoonaccessoires. "Hoesjes, kabels, telefoonhouders en glasplaatjes. Die kan ik er ter plekke op zetten."

De kraam van Khalid is uniek in Sommelsdijk. "In de grotere steden als Rotterdam en Den Haag heb je veel meer concurrentie. Dan moet je met de prijs gaan spelen. Hier zijn de mensen niet moeilijk; als je een bepaalde prijs hanteert, blijft het daarbij."

Hij stapte pas twee maanden geleden het marktleven in, door zijn broer die hetzelfde werk doet. "Ik zag dat er bij hem groei in zit, dus ik wilde zelf ook gaan kijken", legt Khalid uit. "Het is leuk om met de klant praatjes te maken. Ik werk zelf als orderpicker bij Campina in Maasdam. Daar heb ik die praatjes met klanten niet."